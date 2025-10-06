Las ventas de coches usados caen un 0,3% en Asturias, pero el alza de las furgonetas impulsa el mercado un 1,5%

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de vehículos de segunda mano en Asturias ha crecido un 1,5% en septiembre con 4.134 transferencias, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). A pesar de este repunte general, la venta de turismos ha registrado un descenso del 0,3% interanual.

En el desglose por tipos, los turismos sumaron 3.565 unidades, un descenso del 0,3% interanual, mientras que las furgonetas alcanzaron 569 ventas, un 14% más. En el acumulado de los tres primeros trimestres se han transferido 35.085 vehículos en Asturias, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2024 (30.256 turismos, +1,3%; 4.829 furgonetas, +5,9%).

Junto a esto, en una nota de prensa enviada a los medios este lunes, Ancove ha advertido de que se ha registrado un lento avance de la electrificación en el mercado de segunda mano a nivel nacional.

VENTA DE VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO EN ESPAÑA

A nivel nacional, el mercado de vehículos de ocasión ha creido un 7,2% en septiembre en términos interanuales, con unas ventas de 212.312 unidades. Los turismos han sido 182.488, con un incremento del 7,2% en el mes, y 29.824 furgonetas, que crecen algo por debajo, el 6,9%.

El incremento de las ventas mensuales se explica, según la asociación, por la caída de las venta de agosto. En los tres primeros trimestres de 2025 se han vendido 1.864.904 vehículos de segunda mano: 1.596.627 turismos, que aumentan el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado, y 268.277, comerciales ligeros, un 5% más en el año.