Las ventas de la industria se reducen en Asturias un 16,9% en julio

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Asturias un 16,9% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 18,8 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en julio, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Baleares y Castilla y León con las caídas más grandes de un 16,9%, 8% y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,3% en Asturias, 0,7 puntos de diferencia con la media nacional (0,4%).

DATOS NACIONALES

La cifra de negocios de la industria subió un 1,9% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la de junio.

Con el ascenso del séptimo mes del año, las ventas de la industria encadenan dos meses de incrementos interanuales después de que en junio subieran un 3,6%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,3% interanual en julio, seis décimas menos en junio. Con este repunte, se acumulan tres meses de incrementos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1%, su mayor caída mensual desde septiembre de 2024, cuando retrocedió un 1,8%.