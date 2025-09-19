Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 4,6% en julio

Archivo - Una persona camina junto a una terraza - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 4,6% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, una décima menos que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,9% en Asturias, 0,6 puntos menos que la media nacional (4,5%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,0% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.