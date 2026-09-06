El VI Trail Cabo Noval de Siero se celebrará el 13 de septiembre

Presentación del trail. - AYTO. DE SIERO

SIERO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Acuartelamiento de Cabo Noval, en Siero, albergará el próximo 13 de septiembre la sexta edición del Trail Cabo Noval, una cita deportiva que combina pruebas para adultos e infantiles con una exposición de material militar en las propias instalaciones.

El evento fue presentado esta semana por el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, en un acto en el que estuvieron acompañados por el coronel del Regimiento 'Príncipe' nº 3, José Miguel Garcés, el suboficial mayor Pablo San Agustín y el subteniente Roger Alonso.

La carrera principal comenzará a las 10.00 horas y discurrirá sobre un recorrido de 13 kilómetros en las categorías absoluta, sénior y veteranos A y B, además de clasificaciones específicas para equipos civiles y militares.

La programación incluye carreras infantiles con distancias adaptadas a las diferentes franjas de edad: 400 metros para niños de 4 a 6 años, 800 metros para participantes de 7 a 9 años y 1.200 metros para la categoría de 10 a 12 años.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta este domingo a través de la plataforma online 'Empa-T'.

De forma paralela a las competiciones deportivas, el público asistente tendrá la oportunidad de visitar la exhibición de equipamiento militar instalada en el acuartelamiento.