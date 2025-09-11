Vibra Mahou Asturias: Cartel completo con Grande Amore, Alba Reche, La Bien Querida y A&G

Cartel de Grande Amore y Alba Reche en los concierto Vibra Mahou de Asturias 2025. - DIRECTOS VIBRA MAHOU

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Grande Amore y Alba Reche se incorporan al cartel del ciclo Directos Vibra Mahou, que regresa a las salas de Asturias este otoño. El ciclo comenzará el viernes 10 de octubre en la sala Albéniz de Gijón con el concierto de A&G (Alberto & García).

La programación continuará el sábado 8 de noviembre en la sala Tribeca Live de Oviedo con la actuación de La Bien Querida, que presentará su último trabajo 'LBQ'.

La clausura tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en la sala Estilo de Oviedo, donde actuará Grande Amore. Antes de su concierto, será el turno de Alba Reche.

Directos Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, mantiene su actividad en la región con el objetivo de reunir a artistas y público en diferentes espacios de Asturias.