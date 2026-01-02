Víctor Manuel cuelga el cartel de 'no hay entradas' para su concierto en el Centro Niemeyer

Publicado: viernes, 2 enero 2026 11:10
OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista Víctor Manuel ha agotado las entradas para su concierto del 15 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer dentro de su gira 'Solo a solas conmigo'.

Esta gira supone un nuevo capítulo en la trayectoria del cantautor asturiano, que ofrecerá un recital con sus canciones de siempre y otras nuevas, procedentes del disco 'Solo a solas conmigo', publicado en noviembre de 2025.

En este nuevo disco el cantante asturiano ofrece 14 temas nuevos, entre los que se encuentran colaboraciones con Rozalén, Mikel Izal y su hijo David San José.

