Víctor Manuel traerá su nueva gira al teatro de la Laboral el 14 de marzo del próximo año

También se ha confirmado que actuará el próximo 7 de febrero en Santiago de Compostela

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor asturiano Víctor Manuel volverá a actuar en Gijón de la mano de su nueva gira 'Solo a solas conmigo', y lo hará al teatro de la Laboral, el 14 de marzo de 2026.

Según una nota de prensa de la productora musical, se podrán escuchar en primicia algunas de sus nuevas composiciones, además de un repertorio cargado de clásicos imprescindibles como 'Soy un corazón tendido al sol', 'El abuelo Vítor', 'Adónde irán los besos', 'Nada sabe tan dulce como su boca', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti', o 'Asturias'.

Las entradas saldrán a la venta, a las 11.00 horas, este próximo miércoles, en la web oficial wwww.victormanuel.es. Además del concierto en Gijón, se ha anunciado también otro, dentro de la misma gira, el 7 de febrero de 2026 en Santiago de Compostela.