El VII Encuentro Miranda en Clave de Sol reunirá en la ciudad a corales de Oviedo y Gijón este sábado

El presidente y la secretaria del Grupo de Canto Amigos de Miranda, Luis Menéndez y Elsa Ana Sánchez, y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Canto Amigos de Miranda celebrará este sábado, 11 de octubre, la séptima edición del encuentro coral Miranda en Clave de Sol, que reunirá en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés a formaciones de Oviedo y Gijón. La cita, con entrada gratuita hasta completar el aforo, comenzará a las 19.30 horas.

El certamen, impulsado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, ha sido presentado por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, junto al presidente y la secretaria del grupo, Luis Menéndez Fernández y Elsa Ana Sánchez. Según han explicado, la iniciativa busca "fomentar el intercambio cultural entre agrupaciones musicales asturianas" y ofrecer al público "una muestra diversa de estilos y repertorios".

En esta edición participarán el Ensamble Vocal Gijón, el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo y el propio Grupo de Canto Amigos de Miranda, que cerrará el concierto bajo la dirección de Soledad Rodríguez García-Rovés.

El Coro Joven Escuela de Música Divertimento, dirigido por Cristina Langa Menéndez y Luis María López Aragón, cuenta con 35 voces procedentes de los coros Infantil y Arsis. Desde su creación en 2013, ha intervenido en producciones de la Temporada de Ópera de Oviedo y en festivales de teatro lírico español, además de recibir diversos reconocimientos en certámenes corales. Su repertorio incluirá piezas sacras y populares como 'Jubilate Deo', 'Cuando salí de Cabrales', 'Doña Francisquita', 'Coros Románticos', 'La Verbena de la Paloma' y 'No dudaría'.

Por su parte, el Ensamble Vocal Gijón, fundado en 2016 a partir de la Coral de Granda, ofrecerá una propuesta versátil que recorrerá desde la música sacra y la polifonía renacentista hasta adaptaciones de pop-rock y composiciones asturianas. El grupo, recientemente galardonado en el I Certamen Coral Villa de Cangas del Narcea 'Gonzalo Casielles', interpretará obras como 'Angele Dei', 'O Nata Lux', 'Good Night', 'Dear Heart', 'El Carmín de la Pola', 'Rosina', 'La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara' y 'Llume na Sebe'.