Villaverde defiende que no se entendería que la Universidad no fuera presencial, si lo va a ser Primaria y Secundaria

GIJÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha señalado este martes en Gijón que se marcan como objetivo volver a la presencialidad en el próximo curso 2021/2022.

Villaverde ha llamado la atención sobre que si se anuncia que Primaria y Secundaria va a volver a la presencialidad, no tendría sentido que la universidad no lo hiciera, salvo una sexta ola que lleve a mayores restricciones, según él.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración del Día de la Universidad de Oviedo en la 64 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón.

Dicho esto, ha recalcado que la Universidad había diseñado tres escenarios, siendo ahora, por el contexto actual de la pandemia de la COVID-19, aplicar el naranja, que es de presencialidad, con relajación de ciertas medidas que impedían esta.

No obstante, ha aclarado que en ciertos centros no podrían ir a una presencialidad del 100 por ciento porque no habría espacio físico en el marco del escenario naranja.

Ha recalcado, eso sí, que el estudiantado conoce que el curso va a empezar bajo estos parámetros de presencialidad, no sin renunciar a ciertas cautelas mínimas.

A su juicio, es prudente esperar a ver cómo evoluciona la pandemia, que parece que va bien. Asimismo, ha recordado que el 23 de este mes se tendría ya una declaración de mantenimiento del escenario naranja, o bien del verde a partir del próximo 1 de septiembre.

Ha apuntado, además, que cuando se inicie el curso prácticamente estará vacunado el personal y probablemente lo haga el alumnado también.

Preguntado por los cambios anunciados en la estructura organizativa de la Universidad, ha explicado que a finales de este mes van a tener la primera reunión interna donde se verá la estructura diseñada por la Vicegerencia de Recursos Humanos, para lanzarla, tal como se comprometieron, a principios de curso.

A partir de ahí se pasaría a negociar con los agentes sociales y sindicales de la Universidad esta nueva estructura. La idea es que esté aprobada en enero próximo e iniciada una negociación sobre una nueva Relación de Puestos de Trabajo.

Respecto al acto en la Fidma, ha destacado que la Feria ha vuelto y la Universidad ha vuelto con la Feria. "Hemos dejado atrás, esperemos, lo más duro de esta pandemia y empezamos a ganar espacio y tiempo a la vida que quedó en suspenso en 2020", ha señalado.

MAXIMIZAR EL CONOCIMIENTO

Junto al rector ha hablado el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, ha defendido que la Universidad es una "fábrica de conocimiento", un lugar donde pueden emerger todos esos nuevos modelos de negocio y productos que no surgen desde el lado de la demanda.

Unido a ello, ha reivindicado que la Consejería orbita en torno a cómo maximizar el impacto que pueda tener la ciencia, tanto a la hora de dotar de más competitividad a nuestro tejido empresarial, diferenciarle e internacionalizarse. De ahí mantener una relación fluida con la Universidad.