Villaverde reivindica el legado de Juan Vázquez y defiende los plazos de El Cristo: "No es trasladar una peluquería"

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha reivindicado este viernes el papel de Juan Vázquez como figura clave en la modernización de la institución y ha subrayado que su legado sigue marcando la estrategia del Rectorado. Durante el acto de presentación del libro homenaje, Villaverde ha respondido también a las críticas sobre los plazos del nuevo campus en El Cristo, defendiendo que se trata de un proyecto complejo y de gran envergadura: "No es trasladar una peluquería", ha apuntado.

Según Villaverde, más allá del reconocimiento personal, el libro ofrece una reflexión útil sobre el presente y el futuro de la institución e invita a meditar sobre el modelo de formación actual, la necesidad de definir el papel de las universidades y la importancia de mantener "una visión estratégica", como la que caracterizó los mandatos del homenajeado. "Si no tienes estrategia, navegarás en círculos", ha advertido.

Preguntado por los plazos del futuro campus en El Cristo, el actual rector ha considerado irreal pensar que una operación de esa magnitud pueda resolverse a corto plazo. "No es trasladar una peluquería. Es trasladar un campus universitario que va a exigir una logística casi como la del desembarco de Normandía", ha declarado.

Villaverde ha recordado que se trata de una actuación de gran envergadura, con 33.000 metros cuadrados de superficie y 45.000 de edificabilidad, que implica la reorganización de espacios y el traslado de servicios universitarios.

HOMENAJE A JUAN VÁZQUEZ

El volumen, titulado 'Una pasión universitaria. Escritos en homenaje al profesor Juan Vázquez' reúne en más de 700 páginas textos de colaboradores de distintas etapas profesionales del antiguo rector y aborda los principales retos de la universidad en las últimas décadas.

En el acto, el propio Juan Vázquez ha agradecido la edición del libro, que ha calificado como un trabajo "estupendo" por la "generosidad" de los autores y la implicación de la institución. "Me he descubierto en algunas cosas que había olvidado o que me habían pasado desapercibidas", ha asegurado.

Vázquez, catedrático de Economía Aplicada con más de 46 años de trayectoria en la Universidad de Oviedo, ha aprovechado el evento para subrayar su compromiso con la institución. "Mi condición siempre ha sido y va a seguir siendo la de universitario", ha afirmado.

Por su parte, la coeditora del libro, Begoña Cueto, ha destacado que el volumen recoge aportaciones de colaboradores sobre distintas etapas de la trayectoria de Vázquez ofrece una hoja de ruta de "cosas que se pueden hacer y que deberían hacer aquellos que siguen en la universidad para que siga siendo la entidad transformadora que es en la actualidad". A su juicio, el mensaje de Vázquez puede resumirse en tres objetivos: "cambios, ser atrevidos y trabajar por la universidad".