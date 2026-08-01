Villaviciosa inicia un programa de formación en las parroquias rurales para prevenir incendios forestales - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa pondrá en marcha este sábado, 1 de agosto, un programa de información y formación en las zonas rurales del concejo para mejorar la prevención y la respuesta ante incendios forestales.

La primera jornada se celebra en el campo de la iglesia de Llugás a partir de las 9.30 horas y estará centrada en la interfaz urbano-forestal, la autoprotección y las pautas de actuación en caso de emergencia.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con la estrategia regional de prevención y lucha contra incendios y se suma al Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales aprobado por Villaviciosa en 2024, el primero de estas características en Asturias.

El Ayuntamiento ha destacado la importancia de reforzar la prevención en un concejo con una elevada actividad forestal y con numerosos núcleos de población próximos a masas de arbolado, especialmente plantaciones de eucalipto. Dentro de la estrategia municipal también se contemplan medidas para mejorar la gestión de restos vegetales, mantener accesibles las pistas forestales y reforzar la capacidad de vigilancia y extinción.

El plan prevé además una inversión cercana a 130.000 euros en 2026 destinada a actuaciones de prevención, entre ellas la ampliación de la red de hidrantes rurales.