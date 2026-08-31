Vipasa entrega 11 viviendas públicas rehabilitadas a familias de Langreo con alquileres desde 107,80 euros. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de Vipasa, ha entregado este lunes once viviendas rehabilitadas del parque público del Principado a otras tantas familias de Langreo, tras una inversión de 259.428 euros para recuperar y poner en uso inmuebles que se encontraban vacantes.

Las familias adjudicatarias accederán a las viviendas en régimen de alquiler asequible, con rentas de entre 107,80 y 330 euros mensuales y una media de 219,56 euros. En todos los casos, el alquiler se ha fijado para que no supere el 20 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

El acto de entrega se ha celebrado en el Ayuntamiento de Langreo y ha contado con la participación de la gerente de Vipasa, Marta Pulgar; el alcalde, Roberto García, y el concejal delegado de Servicios Operativos, Obras, Limpieza, Protección Animal, Medio Rural y Patrimonio Natural, Pablo Álvarez Fernández.

Las viviendas, situadas en los barrios de Lada y Samuño, en Ciaño, cuentan con entre dos y tres dormitorios y han sido sometidas a una rehabilitación integral. Los trabajos han incluido la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería y calefacción, la sustitución de carpinterías interiores y puertas y actuaciones en alicatados, pavimentos y pintura. También se han equipado las cocinas con mobiliario y electrodomésticos.

Diez de las personas titulares de los contratos son mujeres y una es hombre. Todas las unidades familiares tienen menores a cargo y están formadas por una media de tres miembros. Las personas adjudicatarias tienen entre 19 y 67 años, con una edad media de 39 años.

La gerente de Vipasa ha destacado que estas condiciones muestran el papel de la vivienda pública para facilitar el acceso a un hogar a familias que tendrían dificultades para hacerlo en el mercado libre. Pulgar ha señalado además la necesidad de continuar recuperando viviendas vacantes para incrementar la oferta pública.

En este sentido, Vipasa continúa ejecutando trabajos de reparación en otros inmuebles vacíos del parque público de Langreo con el objetivo de impulsar una nueva convocatoria que podría alcanzar las 30 viviendas. Para este proceso, el Ayuntamiento de Langreo propondrá cupos de reserva destinados a favorecer la regeneración de los barrios y facilitar el acceso a la vivienda a personas empadronadas en el concejo que cumplan los requisitos.