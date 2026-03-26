Vivienda garantiza que no habrá desahucios en el parque público por motivos económicos

El consejero de Ordenación del territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico (IU). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales ha garantizado este jueves que no habrá desahucios en el parque público de vivienda, al tiempo que apela a la confianza en los servicios sociales. "Insistimos en que nadie será desahuciado de una vivienda pública por motivos económicos, ese es el compromiso firme del Gobierno de Asturias", ha afirmado la jefa de gabinete de la consejería y, también, secretaria de organización de Izquierda Unida (IU), María Miranda.

Miranda ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante las informaciones difundidas en relación con varios casos de posibles desahucios. En primer lugar, aclara que dos de los tres casos mencionados corresponden a inquilinas de vivienda privada, por lo que no se trata de situaciones gestionadas directamente en el parque público. No obstante, explica que la empresa pública Vipasa "no se ha desentendido en ningún momento: ha orientado a las afectadas, les ha informado de los recursos disponibles a su alcance y está realizando un seguimiento continuo de su situación".

En cuanto al tercer caso, señala que "se encuentra actualmente en manos de los profesionales de los Servicios Sociales, dado que se trata de una situación de gran complejidad que requiere una intervención especializada e integral".

"Pedimos respeto y que se deje trabajar a los grandísimos profesionales de los servicios sociales asturianos, que son quienes deben liderar este tipo de procesos. Confiamos plenamente en su criterio y en la labor que desarrollan cada día con las personas más vulnerables", ha apuntado Miranda.