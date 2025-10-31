Volotea inicia sus vuelos entre Madrid y Asturias, con una frecuencia de cuatro vuelos semanales

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volotea inicia este viernes su nueva ruta que conecta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el Aeropuerto de Asturias.

Según ha informado la compañía, se trata del primer enlace de Volotea entre Madrid y Asturias, ampliando las opciones de viaje para los que vuelan desde la capital. Esta nueva conexión responde a la alta demanda de los pasajeros, explican.

La ruta operará con cuatro frecuencias semanales: lunes, jueves, viernes y domingos, mientras que durante la temporada de invierno (de diciembre a febrero) se mantendrá los lunes y viernes.

Desde Madrid, los horarios serán los lunes a las 8.55 horas y el resto de los días a las 17.00 horas. Desde Asturias, los vuelos despegarán los lunes a las 7.00 horas y los jueves, viernes y domingos a las 15.10 horas. La ruta continuará operativa en la temporada de verano de 2026.

"Estamos muy contentos de anunciar nuestra primera conexión entre Madrid y Asturias. La ruta está diseñada para ofrecer más flexibilidad y comodidad en los desplazamientos, convirtiéndose en una excelente opción tanto para los viajes de trabajo como de ocio. Con este nuevo enlace, contamos con dos destinos domésticos desde Madrid y 10 rutas internacionales. La gran acogida de nuestros clientes, junto con la consolidación de los 12 destinos que ofrecemos desde la capital, nos anima a seguir creciendo y reforzando nuestra red", ha afirmado Gabriel Schmilovich, Director General de Estrategia de Volotea.

Desde su primera ruta en Madrid en 2017, Volotea ha consolidado su presencia en el aeropuerto de la capital, transportando a más de 740.000 pasajeros. Con la incorporación de Asturias, la aerolínea alcanza 12 destinos desde este aeropuerto, conectando la capital con diversas ciudades como Burdeos, Lille (nuevo 2026), Lyon, Nantes y Tolosa en Francia; Atenas en Grecia (código compartido con Aegean); Ancona, Génova, Olbia y Verona en Italia; y la ruta de Vitoria, en España, que se lanzará la próxima semana, el 6 de noviembre.