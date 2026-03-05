Vox acusa al Gobierno asturiano de interrumpir el funcionamiento de Fuentes de Invierno por un acto de "autobombo"

El diputado de Vox Asturias Javier Jové. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha acusado este jueves al Gobierno asturiano de cerrar temporalmente la estación de Fuentes de Invierno para celebrar el acto institucional de conexión a la red eléctrica, un hito que, según ha recordado, llega "con casi veinte años de retraso".

Jové ha cuestionado que el Ejecutivo haya decidido interrumpir el funcionamiento ordinario de la estación para realizar el acto protocolario y de "autobombo".

"¿De verdad no podían haber hecho el acto cuando la estación cierra, por ejemplo a las cinco de la tarde, sin perjudicar a los usuarios?", ha planteado.

El parlamentario de Vox considera incomprensible que se prive a cientos de aficionados, entre ellos alumnos de colegios asturianos que habían planificado una jornada en Fuentes de Invierno, de un día de esquí en una temporada que ya es de por sí corta y muy condicionada por la meteorología.

"Bastantes días se han perdido ya por falta de nieve como para que ahora se pierda otro simplemente para que el presidente pulse un botón y se haga la foto", ha señalado. A juicio de Jové, el acto responde más a un ejercicio de autopromoción política que a una verdadera preocupación por los usuarios de la estación o por el desarrollo del deporte de invierno en Asturias.

"Es un auténtico despropósito cerrar la estación para un acto de propaganda institucional cuando podría haberse mantenido abierta y realizar el acto en otro momento. Al final, para Barbón lo más importante es hacerse la foto con los medios y recibir aplausos", ha lamentado.

Según la agenda institucional, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita a las 10.00 horas junto con el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, las actuaciones de conexión eléctrica de la Estación Invernal Fuentes de Invierno. También asiste la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.