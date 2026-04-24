Vox acusa al Gobierno de Barbón de "falta de empatía" con las familias de los mineros fallecidos en Cerredo

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javiér Jové. - VOX - Archivo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, criticó este viernes la posición del Gobierno autonómico sobre el posible anticipo de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes mineros de 2022 y 2025, acusando al Ejecutivo de Adrián Barbón de "falta de empatía y de responsabilidad política". "Las declaraciones del consejero de Hacienda demuestran que actúa más como militante socialista que como responsable público", lamentó Centeno.

El diputado de Vox ha insistido en que "lo fundamental es no perder de vista la responsabilidad política en la tragedia". En este sentido, recorfdó que tanto las comparecencias de la comisión de investigación como el informe de la Inspección General de Servicios y el propio borrador del dictamen "apuntan claramente a un fallo del sistema y a responsabilidades políticas que el Gobierno sigue sin asumir".

Respecto a la propuesta de crear un fondo de anticipos indemnizatorios, Centeno señaló que Vox ya planteó en sede parlamentaria posibles vías para garantizar compensaciones a las familias. "Advertimos que, a través del Fondo de Garantía Salarial, las familias podrían percibir indemnizaciones, pero serían claramente insuficientes", explicó.

El diputado de Vox criticó que el Gobierno "se limite a animar a las familias a ejercer sus derechos, como si todo dependiera exclusivamente de ellas". "Están completamente desconectados de la realidad y de su propia responsabilidad en lo ocurrido", dijo Centeno que también denunció la falta de apoyo institucional a los afectados.

"La propia dirección letrada de las familias ha reconocido que el Gobierno socialista no se ha puesto en contacto con ellas para facilitar ningún tipo de proceso. Ni acompañamiento, ni apoyo, ni soluciones. Así funciona este Gobierno", dijo.

Centeno ha insistido en que la prioridad debe ser "responder con hechos y no con excusas". "Las familias merecen respeto, justicia y respaldo institucional, no que se las deje al albur de procedimientos largos e inciertos mientras el Gobierno mira hacia otro lado", insistió.