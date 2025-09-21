Vox acusa al PP de permitir el "adoctrinamiento" en San Mateo tras la proyección de la bandera palestina

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado que las fiestas de San Mateo se están utilizando "como escaparate ideológico al servicio de la izquierda radical" con la "pasividad y complicidad" del Partido Popular.

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, se ha referido a la proyección de una bandera de Palestina sobre la torre de la Catedral en la madrugada del viernes por parte del colectivo Fiestes Populares. Por su parte, este grupo, acusaba al Ayuntamiento de "censura" después de que la Policía Local acudiese al lugar y detuviese las proyecciones.

Según ha detallado Vox, Fiestes Populares interrumpió el pregón de San Mateo con pancartas contra Israel y ha impulsado iniciativas como la venta de Palestine Cola, con cuyos beneficios, según sus promotores, se financian proyectos políticos y sociales. "Los ovetenses merecen unas fiestas libres de manipulación ideológica", ha señalado Peralta.