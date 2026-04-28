Vox acusa al PSOE de dar un "bandazo" con el caso de la mina de Cerredo por "miedo al desgaste electoral"

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno - Europa Press - Archivo

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en la Junta General del Principado de Asturias ha calificado hoy de "ejercicio de puro populismo y falta de rigor" el "giro de 180 grados" del Gobierno del Principado respecto a las ayudas para las familias afectadas por el accidente de la mina de Cerredo. Vox habla de "bandazo" por "miedo al desgaste electoral".

Según Vox, tras el anuncio del Ejecutivo de rectificar su postura inicial y habilitar un fondo de indemnizaciones, el diputado Gonzalo Centeno ha denunciado que el PSOE ha pasado de escudarse en "imposibilidades técnicas" a apelar a una "supuesta cuestión humanitaria" solo cuando se ha visto acorralado políticamente.

"Estamos ante la prueba definitiva de que este Gobierno no se mueve por el interés general, sino por la gestión de su propia imagen", ha afirmado Centeno.

Para el diputado, resulta "inaudito" que la cúpula del PSOE haya tenido que "desautorizar públicamente" a su portavoz y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez en apenas unas horas. "Ayer el dinero era legalmente imposible, hoy, ante el temor a la pérdida de votos, el dinero aparece por arte de magia. Es una falta de respeto a las víctimas y a la inteligencia de los asturianos", ha criticado.

Vox señala que este cambio de criterio evidencia la "arquitectura administrativa fallida" del Gobierno de coalición. Según Centeno, la rectificación no responde a una sensibilidad real hacia las familias de los mineros fallecidos, sino a un intento de "tapar el agujero" que ha dejado el dictamen de la comisión de investigación, que señala fallos de control y supervisión "gravísimos" por parte de la administración.

"¿Es este el Gobierno que Asturias merece? Un Ejecutivo que actúa por espasmos ante la presión de la prensa y que carece de una hoja de ruta seria para situaciones tan dramáticas como la de Cerredo", se ha preguntado el diputado.

Desde Vox Asturias reiteran que seguirán exigiendo que la asunción de responsabilidades "no se quede en un mero movimiento de partidas presupuestarias, sino que llegue hasta el fondo de las negligencias políticas que permitieron la actividad en la mina".