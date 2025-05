Vox acusa a Tomé y Convocatoria por Asturias de querer "desactivar" la comisión sobre Cerredo antes de que se constituya

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha acusado este lunes a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y a Convocatoria por Asturias de querer "desactivar" la Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo "antes de que se constituya".

López ha asegurado en una nota de prensa que "las conversaciones entre los socios oficiales y la socia oficiosa del Gobierno de Barbón demuestran el nulo interés de las izquierdas por aportar luz y taquígrafos a lo que ha venido sucediendo en la Consejería de Industria durante los últimos años y que desembocó en el accidente mortal del pasado mes de marzo donde se dejaron la vida cinco personas y otras tantas resultaron heridas".

La diputada de Vox ha reprochado a Tomé que se "abra" a negociar con Convocatoria por Asturias cuando "se pasó días diciendo que no quería que la presidencia recayera sobre IU". "No son de fiar ni una ni los otros", ha apuntado.

Para Vox, debe ser el Partido Popular el que presida la comisión de investigación. "Nos ratificamos en que el PP, como partido de la oposición con más diputados, debe encabezar la comisión para buscar la verdad con rigor y seriedad", ha insistido.

Recuerda además que "fue el PP el que presentó la petición de constituir una Comisión de Investigación tras no aceptar la propuesta inicial de Vox, que la reclamó desde el primer día".

Si el PP, ha añadido, "tiene tanto interés en descubrir la verdad y buscar responsables políticos tiene ahora la oportunidad de demostrarlo". Por ello, López ve "incomprensible" y "tendría muy difícil explicación que después de encabezar la petición de la comisión ahora escabulla su responsabilidad en aras de intentar arrojar luz ante tanto dolor y sufrimiento y ante dudas más que evidentes sobre la gestión del gobierno de Barbón en este tema".

Vox rechaza que PP y Foro "se inhiban en favor de que presida la comisión Covadonga Tomé porque si la derecha no encabeza esta iniciativa la comisión nacerá muerta y se convertirá en un instrumento al servicio de las izquierdas".

López insta a Tomé a que apoye al PP para que presida y "no sea cómplice del oscurantismo del Gobierno regional". "Los números dan para plantar cara a este gobierno que lo único que busca es arrojar tierra y correr un tupido velo para no asumir sus propias responsabilidades; no presidir la Comisión de Investigación sería dejarle al gobierno socialcomunista las cartas marcadas para hacer el juego que más le interesa a base de trampas y engaños", ha afirmado.