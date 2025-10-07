Vox advierte del "abandono y la desorganización" en las instalaciones deportivas de El Cristo

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, junto a usuarios de las instalaciones deportivas de El Cristo. - VOX

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, ha advertido este martes del "estado de abandono y desorganización absoluta" que sufren las instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo, dependientes del Principado de Asturias.

"Desde el 18 de agosto la oficina está cerrada, no se gestionan cursillos, ni bonos, ni altas de nuevos abonados, y los monitores que en muchos casos acuden a su puesto sin poder trabajar", señala Jové, quien lamenta que "la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, haya negado conocer esta situación, volviendo a demostrar su total desconexión con la realidad".

El diputado de Vox recuerda que los propios usuarios han denunciado públicamente el caos de gestión que viven desde hace meses: "No se han iniciado actividades, las reclamaciones no se contestan, el personal está desbordado, y los servicios básicos, como la sauna o las máquinas del gimnasio, llevan meses averiados", explicó Jové. A esta situación se suma la falta de control económico y organizativo. "Durante semanas el dinero de los cursillos se acumulaba en botes sin control, y los horarios del personal cambian sin aviso, con bajas que no se cubren y una plantilla desmotivada", apunta Jové.

Tras una reunión con usuarios de este centro deportivo, Jové sostiene que el Principado "no puede seguir mirando hacia otro lado" y advierte de que El Cristo, que recibe a diario más de 1.200 usuarios, "se está convirtiendo en un nuevo caso Perlora: un espacio público abandonado por la incompetencia y la desidia del Gobierno socialista".

Por ello, Vox exigirá en la Junta General que la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte actúe "de inmediato" para garantizar el funcionamiento normal del centro, cubrir las bajas de personal, acometer las reparaciones pendientes y asegurar un mantenimiento adecuado. "El deporte es salud, convivencia y bienestar, pero el Principado lo está convirtiendo en una vergüenza", concluye Jové, quien pide a la consejera que "deje de escudarse en los trabajadores y asuma su responsabilidad política".