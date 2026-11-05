Vox advierte de que el repunte de nacimientos no frena el envejecimiento y acusa al PSOE de un modelo "fallido"

Archivo - La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco, ha advertido este jueves de que el reciente repunte de los nacimientos no resuelve el envejecimiento de Asturias y ha acusado a los socialistas de haber condenado a la comunidad a un modelo demográfico "fallido". La parlamentaria ha reclamado medidas para garantizar oportunidades a los jóvenes y responder a las crecientes necesidades de atención sanitaria y dependencia.

Rouco ha señalado que los más de 3.600 nacimientos registrados entre enero y septiembre, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior, no pueden ocultar los desequilibrios demográficos acumulados. Según los datos recogidos por Vox, Asturias continúa siendo la comunidad más envejecida de España, con un 28,36% de su población mayor de 65 años, frente a casi el 21% de la media nacional.

"La prevalencia del envejecimiento poblacional asturiano lleva, sin duda, el sello de las políticas socialistas", ha afirmado la diputada, quien atribuye la situación a décadas de falta de planificación y de oportunidades para las nuevas generaciones.

Rouco ha sostenido que la mejoría de la natalidad, que según ha indicado continúa entre los niveles más bajos de la serie histórica, no basta para revertir esta situación. "Hablamos, por tanto, de ineptitud y nula visión de futuro combinadas con los modelos de gestión cortoplacistas que Barbón replica de sus antecesores. Los socialistas han condenado al Principado a un modelo demográfico fallido", ha criticado.

La formación ha citado el informe 'Un perfil de las personas mayores en España, 2026', del CSIC, para señalar que más de 284.400 asturianos superan los 65 años. A su juicio, esta realidad incrementa la presión sobre la sanidad, los servicios sociales y el sistema de dependencia, así como las necesidades de plazas residenciales y de apoyo a las personas mayores.

La parlamentaria ha vinculado además las dificultades para el relevo generacional con la falta de oportunidades laborales y los obstáculos que encuentran los jóvenes para desarrollar su proyecto de vida en Asturias. "Lo triste es que las políticas inútiles de los socialistas afectan por igual a mayores y a jóvenes, porque tanto unos como otros son víctimas del abandono", ha manifestado.

En este contexto, Vox ha defendido políticas que faciliten el acceso al empleo y la vivienda, apoyen a las familias y permitan que los jóvenes permanezcan en la comunidad, sin desatender a una población mayor cada vez más numerosa.

Rouco ha reclamado una estrategia de futuro que vaya más allá de celebrar mejoras puntuales en los indicadores y ha advertido de que, si no se actúa, se agravarán los problemas de atención sanitaria y dependencia, la escasez de plazas residenciales y la salida de jóvenes de la región.