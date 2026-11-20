Pancarta de Amabilidá en el Teatro Campoamor. - VOX

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido este viernes de la retirada del escudo de la ciudad de la fachada del Teatro Campoamor "para colocar una pancarta con la palabra 'Amabilidá'", y ha exigido al Gobierno de Alfredo Canteli su inmediata restitución.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha acusado al equipo de gobierno de anteponer una campaña publicitaria al respeto por los símbolos de la ciudad y ha reclamado explicaciones sobre quién autorizó la retirada, cuáles fueron los motivos y cuándo está prevista su reposición.

"El escudo de Oviedo representa siglos de historia y no es un adorno que el Partido Popular pueda retirar para colocar el eslogan de turno. Es una absoluta falta de respeto a todos los ovetenses y hacia la historia de nuestra ciudad y su identidad", ha manifestado.

Peralta ha criticado, además, lo que considera una contradicción entre el mensaje de la campaña y la actuación que denuncia. "Nos quieren dar lecciones de amabilidad mientras apartan de la fachada del Campoamor el símbolo que representa a todos los ovetenses", ha señalado.

En este sentido, ha instado al alcalde a demostrar "un mínimo de respeto" hacia la ciudad antes de destinar dinero a campañas para promover la amabilidad.

Desde Vox han considerado que esta decisión refleja una "preocupante falta de sensibilidad institucional" hacia los símbolos municipales y han defendido que el Teatro Campoamor no es "un soporte publicitario cualquiera", sino uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de la capital asturiana.

"No todo vale para colocar una pancarta ni para promocionar una campaña. Hay símbolos que deben estar por encima de las ocurrencias políticas y publicitarias. Y el escudo de Oviedo es uno de ellos", ha sostenido la portavoz.

Por todo ello, la formación ha anunciado que exigirá al equipo de gobierno explicaciones sobre la retirada y la reposición del escudo. "Oviedo no es suyo, ni del Partido Popular. Es de todos los ovetenses", ha trasladado Peralta a Canteli, antes de reclamar que el emblema vuelva "inmediatamente a su sitio".