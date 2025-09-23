Vox afirma que el modelo de las fiestas de Canteli no funciona y pide que sean más familiares y participativas

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha hecho este martes balance de las fiestas de San Mateo 2025 que finalizaron ayer, asegurando que "el modelo del alcalde, Alfredo Canteli no funciona" y lo ha comparado desfavorablemente con las celebraciones en otras ciudades como Logroño.
Según la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, "ni las calles, ni las casetas estaban abarrotadas, ni mucho menos los conciertos que no han sido un éxito como se empeñan en afirmar". La formación demanda un modelo festivo "más participativo y familiar", que recupere el espíritu de las antiguas fiestas de Oviedo.
Vox también ha advertido de que "grupos de extrema izquierda" han politizado unas fiestas "que deberían ser de todos los ovetenses", afirmando que se han producido ataques "directos a la Santina, a la Iglesia, al Arzobispo y al propio alcalde".
Peralta ha exigido una revisión rigurosa de las concesiones de las casetas, solicitando las actas levantadas por la Policía Local para verificar posibles sanciones. Y sostiene que no permitirá que las fiestas se utilicen "para el adoctrinamiento político" y reclama que Oviedo "merezca unas fiestas respetuosas, participativas y sin dogmatismos ideológicos".
Por último, Peralta ha criticado al PP por "utilizar el Campo San Francisco como recinto ferial", lo que ha permitido la entrada de camiones de gran tonelaje y ha generado "graves daños" en el jardín histórico. "Patrimonio ya nos ha advertido de que puede ver sanciones, multas que pagamos todos los ovetenses... Ya sabemos que al alcalde no le duele lo que tenemos que pagar, pero a los ciudadanos de Oviedo sí, porque nos ha subido los impuestos", concluye Sonsoles Peralta.