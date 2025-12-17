Vox anuncia una enmienda a la totalidad a los presupuestos y acusa al Gobierno de "no tener proyecto" para Asturias

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha anunciado este miércoles la enmienda a la totalidad de su grupo a los presupuestos del Principado al considerar que las cuentas del Gobierno "ni son progresistas, ni reformistas, ni sociales" y responden a un Ejecutivo que "cuando no tiene proyecto, lo disimula con propaganda".

En rueda de prensa, ha criticado que los presupuestos "no son realistas ni atienden a las verdaderas necesidades" de los asturianos, al tiempo que ha denunciado que el único objetivo del Gobierno regional es "recaudar más para gastar más en burocracia, ideología y gasto político". A su juicio, el Principado destina dinero público "a colocar a los fieles siervos del PSOE", unas partidas ideológicas que, según ha señalado, "sí se ejecutan en torno al 90%".

La dirigente de Vox ha acusado al Ejecutivo del socialista Adrián Barbón de pensar únicamente "cómo seguir atornillado al sillón", mientras destina tres de cada cuatro euros del presupuesto a gasto corriente y a mantener "una estructura administrativa sobredimensionada", en detrimento de la inversión productiva, la sanidad, la industria o el medio rural.

López ha advertido de que las cuentas de 2026, cercanas a los 7.000 millones de euros, "hipotecan el futuro de Asturias" al no mejorar la sanidad, no reducir las listas de espera, no atraer talento, no apoyar a las familias, a los autónomos ni al sector primario y no aliviar la presión fiscal.

Ha denunciado también el incremento de las partidas ideológicas en ámbitos como Memoria Democrática, Agenda 2030, políticas LGTBI o Política Lingüística, frente a la falta de inversión en infraestructuras, industria o servicios básicos, y ha criticado la baja ejecución de los fondos europeos, advirtiendo de que podrían tener que devolverse si no se utilizan a tiempo.

"Los asturianos están cansados de pagar cada vez más impuestos para sostener la incompetencia del Gobierno de Adrián Barbón", ha afirmado López, quien ha recalcado que Vox "no quiere más propaganda, más chiringuitos ideológicos ni más saqueo del bolsillo de los ciudadanos".

Por último, ha subrayado que "Asturias y los asturianos no son propiedad ni del PSOE ni de nadie" y ha defendido un modelo en el que cada euro recaudado se destine a sanidad, infraestructuras, educación y a impulsar un sector productivo fuerte.