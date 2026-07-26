Vox asegura que el nuevo retraso en el derribo del viaducto de Carlos Marx confirma el "castigo" del PSOE a Gijón

Archivo - La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco durante una rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha denunciado este domingo que el nuevo retraso en el derribo del viaducto de Carlos Marx "confirma que los gobiernos socialistas mantienen bloqueadas las grandes infraestructuras de la ciudad".

La edil considera que la decisión de aplazar a 2027 la inversión inicial para esta actuación demuestra cuál es el trato que recibe Gijón por parte de los gobiernos socialistas. "Confirmado. Gijón es la ciudad a la que el PSOE quiere castigar. El nuevo retraso impuesto por el Ministerio para el derribo del viaducto de Carlos Marx lo pone negro sobre blanco. Ya no cabe ninguna duda sobre las intenciones del PSOE", ha afirmado.

Para la portavoz de Vox, "el retraso del Plan de Vías se suma a una larga lista de proyectos pendientes que permanecen paralizados mientras el PSOE gobierna en Madrid y en Asturias".

"Ni uno solo de los proyectos indispensables para Gijón saldrá adelante con ellos al mando. Ya ni siquiera intentan disimularlo. Ahí están el Vial de Jove, el Metrotrén, la Estación Intermodal, el Plan de Vías, la llegada de la Alta Velocidad, la Autopista del Mar, el desdoblamiento de la GJ-10 o la humanización de Príncipe de Asturias. Es un suma y sigue que parece no tener fin", ha señalado.

En una nota de prensa, la edil también ha criticado "la falta de capacidad del Gobierno municipal para defender los intereses de la ciudad ante el Ejecutivo central".

"Independientemente de la inoperancia demostrada por la alcaldía de Foro Asturias como valedora de los intereses de Gijón, la pregunta es: ¿cómo se atreven los socialistas gijoneses a justificar su presencia en esta ciudad siendo, como son, la franquicia de los mayores enemigos de Gijón? Entre sus compañeros del Principado y los de Madrid nos mantienen anclados en el siglo pasado", ha denunciado.

Álvarez ha asegurado que "el nuevo aplazamiento forma parte de una estrategia compartida por todas las administraciones gobernadas por la izquierda". "El portazo a Gijón es ya una auténtica plaga bíblica en la que participa todo el engranaje socialcomunista, desde el Ministerio de Óscar Puente hasta la Agrupación Socialista Gijonesa, pasando por todos los escalones intermedios. Es una auténtica vergüenza", ha añadido.

La concejal ha apelado a un cambio político para desbloquear las infraestructuras que la ciudad lleva años esperando. "Con semejante panorama, el cambio debe llegar. Las elecciones de la próxima primavera serán la oportunidad para erradicarlos, porque solo sin ellos Gijón tendrá la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y mirar al futuro", ha concluido.