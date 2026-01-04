Vox Asturias acompaña a los venezolanos en la celebración del inicio de la libertad tras la caída del régimen de Maduro

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, asiste en Oviedo a la concentración convocada por residentes venezolanos en Asturias para celebrar "la caída del régimen de Nicolás Maduro", mientras que la diputada Sara Álvarez Rouco estará presente en el acto organizado con este motivo en Gijón.

Carolina López ha querido trasladar su respaldo a la comunidad venezolana y ha subrayado que vivimos "días de júbilo para millones de venezolanos y para todos los patriotas que amamos la causa de la libertad de Venezuela".

La portavoz aseguró que "el socialismo ha empobrecido y destruido un país que fue muy próspero, provocando el éxodo de millones de ciudadanos que se han visto obligados a abandonar su tierra, muchos de ellos hoy residentes en España".

López considera que la caída del régimen supone un mensaje claro para todos los tiranos socialistas del mundo, señalando que "la justicia siempre acaba llegando" y que hoy "el mundo es un poco más libre".