Vox Asturias celebra la convocatoria electoral y pide no confiarse ante el 29 de noviembre

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha valorado este lunes que los españoles puedan "pronunciarse en las urnas" tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, aunque ha reclamado prudencia y movilización hasta el día de la votación.

López ha asegurado que Vox comparte el llamamiento a la cautela realizado por el presidente nacional de la formación, Santiago Abascal, quien ha advertido de que los comicios "no se ganan en las encuestas" y de que "no hay nada decidido de antemano".

"Hay que ir a votar el día 29", ha señalado la dirigente asturiana, que ha indicado que Vox afronta la convocatoria electoral "con responsabilidad" y con el objetivo de explicar a los ciudadanos sus propuestas para el país.

La presidenta de Vox Asturias ha sostenido que la convocatoria se produce después de que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado España en una "situación muy grave", citando la crisis en Ceuta y las dificultades de acceso a la vivienda.

En este sentido, ha afirmado que la vivienda se ha convertido "en un lujo" y ha considerado que los próximos comicios constituyen un "momento decisivo" para el futuro de España. "Los españoles no podemos permitirnos otro Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios", ha manifestado López.