Vox califica de "comunismo inmobiliario" el sorteo de pisos en Gijón con 5.000 solicitantes para 250 viviendas

Archivo - El diputado de Vox en la JGPA, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha criticado este miércoles el "fracaso" de la política de vivienda impulsada por el Principado tras conocerse que más de 5.000 personas han solicitado una de las 250 viviendas de alquiler asequible de la promoción de Peritos, en el centro de Gijón, cuya entrega, además, se retrasa hasta diciembre.

En una nota de prensa, Jové ha asegurado que las cifras "evidencian el fracaso absoluto del modelo de vivienda impulsado por la Izquierda". "En el comunismo inmobiliario, el acceso a un vivienda asequible consiste en la opción a participar en un sorteo donde la probabilidad de que te toque es del 0,05", ha criticado.

El parlamentario de Vox ha cuestionado que el Gobierno del Principado "vende como un éxito" una promoción que, a su juicio, "pone de manifiesto la enorme escasez de vivienda y la incapacidad de las administraciones para responder a la demanda real".

"Su gestión ha convertido la vivienda en el privilegio de un puñado minúsculo de afortunados pueden acceder a una a un precio altísimo, mientras miles de familias, jóvenes y trabajadores siguen sin encontrar una alternativa asequible", ha añadido.

Para Vox, la crisis de la vivienda se soluciona "incrementando la oferta residencial, reduciendo la carga burocrática y fiscal sobre la construcción y facilitando que el mercado pueda responder a la demanda existente".