Vox carga contra el equipo de gobierno por no convocar la junta local de seguridad

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este miércoles al equipo de gobierno, del PP, del que ha afirmado que han votado en contra de convocar la junta local de seguridad, pese al "aumento de la criminalidad y a la preocupación vecinal por la inseguridad en distintos barrios del concejo".

"El gobierno local tiene el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad, de actuar en consecuencia y de activar los mecanismos e instrumentos de los que supone para coordinar y dar respuesta a esta situación emergente", ha dicho la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

Según ha explicado Peralta, el PP habría rechazdo la iniciativa al considerar que los últimos episodios en Oviedo son 'hechos puntuales'. "Un argumento débil, puesto que los datos de criminalidad del Ministerio del interior reflejan una realidad preocupante, una tendencia al alza de determinados delitos con la evidente preocupación vecinal", ha criticado.

"En Oviedo estamos viendo y sufriendo situaciones que hace muy poco eran impensables. Ayer, los vecinos de Ciudad Naranco denunciaron el robo y asalto a un conocido aparcamiento por segunda vez en un mes; hace pocos días hubo una pelea con un machete en plena calle a primera hora de la mañana; si el gobierno local cree que son solo casos puntuales, está ignorando la preocupación real de muchos vecinos y la evolución de los datos", ha afirmado Peralta, que considera imprescindible convocar la Junta Local de Seguridad para evaluar la situación y reforzar la coordinación entre cuerpos policiales.