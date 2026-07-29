Vox considera que los datos de la EPA certifican el fracaso de la política económica de Barbón

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha criticado que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) "certifican el fracaso de la política económica del Gobierno de Adrián Barbón y desmontan el relato triunfalista que el Ejecutivo socialista lleva años tratando de imponer sobre la evolución del empleo en la región".

A través de una nota de prensa, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, se ha referido a los datos de la EPA copnocidos ayer martes. López ha lamentado que Asturias haya sido la comunidad autónoma que más empleo destruyó en términos interanuales durante el segundo trimestre del año. "

"Mientras el Gobierno de Barbón presume de gestión y habla de recuperación económica, la realidad vuelve a desmontar su propaganda. Asturias destruye empleo mientras el resto de España lo crea. Este es el verdadero balance de siete años de Gobierno socialista", ha afirmado López.

Considera la portavoz de Vox que Asturias no puede resignarse a ser la comunidad que siempre va en el furgón de cola e incide en que Asturias necesita una política económica que favorezca la creación de empresas, proteja la industria, reduzca la presión fiscal y elimine las trabas burocráticas que hoy expulsan inversión y oportunidades. "Afortunadamente, cada vez estamos más cerca del final de este Gobierno", ha apostillado la diputada de Vox.