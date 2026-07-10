Vox critica el acuerdo para crear la especialidad docente de asturiano: "Es una estrategia para la oficialidad"

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este viernes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Educación para crear las especialidades docentes de asturiano y eonaviego, al considerar que "responde a una estrategia para avanzar hacia la oficialidad" de ambas lenguas.

En una nota de prensa, la portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Junta General, Carolina López, ha asegurado que la medida responde a una estrategia para avanzar en la oficialidad "por la puerta de atrás" y ha cuestionado que la creación de estas especialidades responda a las necesidades del sistema educativo asturiano.

La diputada ha sostenido que el Ejecutivo autonómico prioriza esta cuestión frente a otros problemas de la educación y ha reclamado que se dé cumplimiento al acuerdo alcanzado hace un año con el sector educativo.

Asimismo, López ha afirmado que la decisión "generará más problemas, más división y más discriminación" y ha acusado al Gobierno asturiano de favorecer a un colectivo concreto mediante el reconocimiento de estas especialidades docentes.

Por último, la portavoz de Vox ha instado al Ejecutivo autonómico a abandonar lo que considera "imposiciones ideológicas" y a centrar sus esfuerzos en atender las necesidades educativas, especialmente las relacionadas con el alumnado con necesidades educativas especiales y las deficiencias de las infraestructuras de los centros.