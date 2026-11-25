Carolina López - VOX

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Vox de Asturias, Carolina López, ha acusado a la izquierda de "hipocresía pura y dura" por sus posiciones contradictorias respecto al peaje del Huerna, en la AP-66, señalando que "por un lado te dicen una cosa y luego hacen totalmente la contraria".

López ha criticado duramente las promesas electorales del PSOE, afirmando que durante la campaña electoral la cabeza de lista de los socialistas, Adriana Lastra, se comprometió a eliminar el peaje del Huerna.

Sin embargo, la presidenta de Vox en Asturias ha dicho que ese compromiso se contradice con las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, quien en una entrevista publicada por el diario regional La Nueva España ha dicho que romper el contrato del peaje del Huerna supondría pagar una indemnización multimillonaria con el dinero de todos.

"Pedro Sánchez ha dicho que el peaje del Huerna sería muy costoso eliminarlo y no se podría hacer cuando sí se hace con otros peajes", para preguntarse retóricamente "¿A quién creemos? ¿A Pedro Sánchez, Adriana Lastra, Adrián Barbón o a quién?".

López ha hecho un llamamiento al voto para las elecciones del 29 de noviembre para Vox asegurando que es más importante que nunca votar al único partido que siempre ha dicho lo mismo, que siempre ha prometido lo mismo y que decimos lo mismo en Madrid que en Asturias.