Vox critica la "incoherencia" del Principado por pedir ahora un pacto de Estado contra incendios

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado este lunes la "incoherencia" del Gobierno asturiano por reclamar ahora un pacto de Estado contra los incendios, un mes después de tumbar la estrategia nacional propuesta por Vox.

En una nota de prensa, López ha acusado al Gobierno asturiano de "aprovechar la tragedia de los incendios para hacer política partidista", después de que la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, pidiera este pacto en un acto el fin de semana. "Los incendios no se apagan con ideología, sino con prevención, unificando acciones y con un monte cuidado", ha apostillado López.

La portavoz de Vox ha recordado que a finales del pasado mes de junio la formación defendió una proposición no de ley para establecer una estrategia nacional coordinada contra los incendios forestales, reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones con un mando único y respaldar al mundo rural. La iniciativa fue rechazada con el voto en contra de las formaciones de izquierda y la abstención del PP.

"Resulta sorprendente que quienes hace apenas unas semanas votaron contra nuestra propuesta sean hoy quienes exigen un pacto de Estado", ha dicho, asegurando que el problema "nunca ha sido la falta de acuerdos", sino que "el PSOE solo acepta los acuerdos cuando puede apropiarse de ellos y convertirlos en un titular".

Por otro lado, López ha calificado como "un error" el hecho de que se "aproveche el drama de los incendios para hacer política partidista y señalar a quienes piensan diferente". La portavoz de Vox ha recordado además que durante el debate parlamentario ya advirtió de que era necesario reforzar la coordinación entre comunidades autónomas, aumentar la prevención y se propuso un mando único como eje de una estrategia nacional contra incendios. "Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: los incendios se apagan en invierno", ha remarcado.