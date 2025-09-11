Vox critica la "inutilidad" del Punto Violeta instalado por las fiestas de San Mateo

Archivo - Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandra González y Sonsoles Peralta (Portavoz). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este jueves la inutilidad del Punto Violeta instalado por las fiestas de San Mateo, que comienzan este jueves. Dice la formación que el PP exhibe este punto como un éxito mientras los delitos contra la libertad sexual "han aumentado un 20% respecto al año anterior en la ciudad".

Y es que para la concejala de Vox, Sonsoles Peralta considera que estamos ante "una iniciativa que emana de la ideología de género, pero que no aborda el problema real y que crea una falsa sensación de seguridad, lo que queda ratificado por los datos de delitos oficiales".

Así critica Peralta que el equipo de gobierno llegue incluso a presumir de que no se produjo ninguna agresión durante las fiestas de San Mateo del pasado año, alabando esta iniciativa cuando la realidad es que el Punto Violeta "solo servía para repartir pañuelos y engordar de forma ficticia las estadísticas".

"El PP asume e implanta este tipo de campañas dentro de su absoluta deriva ideológica, mientras no aborda el problema de la inseguridad ciudadana", destaca Vox.

Por otra parte, el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento, solicita ampliar el programa de 'Soledad no deseada', presentada ayer en el ayuntamiento, a los niños y jóvenes.