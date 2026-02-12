Vox critica el Pacto por el Medio Rural por llegar "tarde, sin medidas, ni presupuesto real"

Archivo - La portavoz de Vox en la JGPA, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cuestionado este jueves el Pacto por el Medio Rural al considerar que "llega tarde, sin medidas nuevas y sin respaldo presupuestario real". Para su portavoz en la Junta General, Carolina López, se trata de "una cortina de humo para evitar hablar de lo verdaderamente importante, como el impacto del acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC".

López ha explicado que el medio rural "necesita métodos efectivos que pongan fin a la destrucción del sector primario, lo que incluye un cambio profundo de modelo y un giro de 180 grados en las políticas que lo están asfixiando". La portavoz considera que el pacto no incorpora medidas novedosas ni aumenta los recursos destinados al campo.

La edil también ha criticado lo que considera una "sumisión política ante Bruselas". "Nos dicen que Europa decide y aquí se acata. Pero Europa no es Marte. Son personas concretas las que toman decisiones, y entre ellas hay representantes del PP y del PSOE que legislan contra nuestro sector primario, ordenando a los ganaderos cómo deben trabajar como si llevaran siglos haciéndolo mal", ha comentado.

Asimismo, ha valorado una "falta de coherencia en materia presupuestaria": "Hablan de relevo generacional mientras más de cien ganaderos se quedan fuera de ayudas por falta de presupuesto, cuando el consejero deja sin ejecutar más del 40% de las inversiones cada año".