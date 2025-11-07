Vox critica al Principado por anunciar la apertura de Pajares cuando la estación no ha superado las pruebas de carga

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha advertido este viernes de la situación de "extrema gravedad" en la que se encuentra la estación invernal de Valgrande-Pajares. Ha acusado al Gobierno asturiano de anunciar la apertura del complejo para el próximo 27 de noviembre cuando este mismo martes, la estación ni siquiera pasó las preceptivas pruebas de carga de los diferentes remontes.

Jové ha afirmado que la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Fernández, estuvo presente en ese "fiasco" del martes, por lo que no comprende que el Gobierno asturiano haya anunciado la apertura con ese precedente.

Las pruebas tuvieron que suspenderse, ha relatado el parlamentario de Vox, ante la "incapacidad" y la "imposibilidad de llevarlas a término", ha afirmado Jové, que ha atribuido en buena medida el fracaso al "desconocimiento de los nuevos responsables de explotación" nombrados por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

"En uno de los supuestos, una de las líneas de las telesillas con la carga, con los pesos, se abrieron los frenos, la telesilla empezó a coger velocidad, desplazándose a toda velocidad como consecuencia de la gravedad", ha insistido el diputado de Vox, que ha añadido que si eso hubiese sucedido con la estación abierta se podría haber generado un accidente.

Jové ha criticado duramente la gestión de la Consejería y ha apuntado a que parece que se pretende sabotear la estación de Valgrande-Pajares. "Tanta incompetencia, tanta ineptitud, no puede explicarse si no es detrás de una intencionalidad", ha comentado.

El representante de Vox ha recalcado que sin esas pruebas la estación no puede abrir al público. Además, ha explicado que este sábado termina el contrato de la empresa de responsabilidad técnica. "No va a haber nadie para subsanar todos estos fallos que se detectaron en la prueba de carga desde pasado martes", ha advertido.

El diputado de Vox ha criticado que la Consejería haya "desmarcado" con un comunicado en el que se afirma que las estaciones asturianas abrirán el 27 de noviembre, cuando "lo que sucedió el martes es de una extrema gravedad".

Finalmente, el diputado de Vox ha insistido en que su partido "está deseando que la estación recupere la normalidad, recupere el prestigio que tuvo" y ha criticado que "ocultar los fallos no contribuye a la solución de los problemas".