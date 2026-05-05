Vox critica la retirada del monumento Héroes del Simancas en Gijón por "sectarismo ideológico

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, frente al monumento Héroes del Simancas, en Gijón. (Archivo) - VOX ASTURIAS

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este martes la decisión del consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico, de iniciar el proceso para la retirada del conjunto escultórico de los Héroes del Simancas del colegio gijonés de la Inmaculada, lo que ha considerado "un nuevo ejemplo del sectarismo ideológico del Gobierno del Principado".

Así lo ha señalado, a través de una nota de prensa, la diputada de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz en Gijón, Sara Álvarez Rouco, quien ha opinado que esta actuación "enseña la peor cara del sectarismo comunista" y responde a "una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión".

A su juicio, el Ejecutivo autonómico "desprecia el patrimonio, invade espacios que no le corresponden e impone decisiones sin importar las consecuencias, incluso si ello deriva en conflictos judiciales".

Rouco ha lamentado que se pretenda "eliminar parte del patrimonio artístico gijonés sin atender a los argumentos de los religiosos ni al sentir de muchos ciudadanos". Al tiempo, ha afeado al Gobierno municipal su "tibieza" ante esta situación.

"Estamos ante una operación de puro revanchismo ideológico, avalada por un Gobierno que utiliza la legislación de forma sectaria para imponer su visión", ha afirmado.

Desde Vox han recordado la puesta en marcha la pasada semana de una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido (https://accion.voxespana.es/heroesdelsimancas).