Vox cuestiona el compromiso de Barbón (PSOE) para esclarecer lo ocurrido en la mina de Cerredo

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha cuestionado este martes el compromiso del presidente del Principado, Adrián Barbón, para esclarecer lo ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña) y ha denunciado "el poco peso político" y la "escasa credibilidad" del presidente socialista.

Las críticas de Vox llegan tras la negativa de la ministra para la Transición Ecológica y ex presidenta del Instituto para la Transición Justa, Sara Aagesen; de la directora general del organismo, Judit Carreras; y de la exdirectora del Gabinete de Aagesen, Laura Marín Morillo, a comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) en la Junta General.

Centeno ha subrayado que ni la ministra ni las responsables del Instituto han dado explicaciones sobre la concesión "por vía exprés" de subvenciones por más de 900.000 euros a la empresa Blue Solving, titular de los derechos mineros, apenas unos meses antes del accidente. Según el diputado, las responsables se han amparado en dictámenes no vinculantes del Consejo de Estado para justificar su ausencia.

Desde Vox recuerdan en una nota de prensa que Barbón se comprometió a hacer "todo lo posible" para esclarecer lo ocurrido en la mina de Cerredo y critican que "no haya sido capaz ni de coger el teléfono ni de exigir explicaciones a los responsables ministeriales". "Las palabras y las intenciones de Barbón han quedado a los pies de los caballos cuando se trata de depurar responsabilidades políticas y administrativas", ha afirmado Centeno.

Centeno ha recordado que la empresa beneficiaria de las ayudas era "una sociedad sin activos, sin financiación, sin trabajadores dados de alta y con un administrador único de 21 años", lo que, a su juicio, hace más necesaria una aclaración pública.

El diputado también ha lamentado que el PSOE se opusiera inicialmente a la creación de la comisión parlamentaria y que otras vías para investigar los hechos, como la inspección de servicios o la comisión de seguridad minera, "o no se han activado o ni siquiera se han reunido".