Vox cuestiona la legalidad de las obras en el Kuivi y exige inspecciones urgentes

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo sobre presuntas irregularidades en los expedientes de Kuivi Vision S.L. en Almacenes Industriales 38-40, que incluyen la sustitución de la cubierta, las obras realizadas en el interior de la nave y el por qué no se ha contado con la autorización de la Junta de Compensación para la solicitud de licencia.

"Tan sólo con observar el estado anterior y el actual de la nave, desde Vox sospechamos que las obras llevadas a cabo carecen de licencia, violando la normativa al respecto para edificaciones fuera de ordenación, algo que se señala en el informe de Asesoría Jurídica del 13/01/2026 y en la denegación de obras de diciembre de 2025", han señalado desde Vox a través de una nota de prensa.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha dicho que quiere que el equipo de gobierno aclare si las obras llevadas a cabo son legales. "Parece que estamos ante otra de las muchas irregularidades del PP de Canteli con el Kuivi", ha comentado, en referencia al alcalde de la ciudad Alfredo Cantali.

Así mismo, Vox reclama una inspección técnica municipal para verificar si las obras ejecutadas están prohibidas. "Desde Vox no vamos a parar hasta esclarecer cada uno de los actos en los que se ha incumplido la normativa en este espacio", insiste Peralta.

Además, el Grupo Municipal exige respuestas concretas a seis preguntas sobre las alegaciones ignoradas y la falta de autorización de la Junta de Compensación para la solicitud de licencia y tres más sobre el encuadre de las obras y la ausencia de informes.

"No se ha respondido a alegaciones clave de titulares de cargas urbanísticas, ni se ha autorizado por parte de la Junta de Compensación, hecho agravado al ser el Ayuntamiento de Oviedo integrante de la misma y por tanto conocedor de la normativa y de los procedimientos a seguir. Una vez más el PP de Canteli ha hecho oídos sordos, ha mirado hacia otro lado y se ha saltado normativas, leyes y procedimientos", ha insistido Peralta