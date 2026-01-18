Vox cuestiona la licencia y patrocinio de Kuivi Pop 2024

Archivo - Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado en la Comisión de Urbanismo una batería de preguntas para que el Equipo de Gobierno aclare si Kuivi disponía de licencia en 2024 para actuaciones musicales en el marco del festival 'Kuivi Pop Up 2024'.

En una nota de prensa, la portavoz Sonsoles Peralta ha explicado que las preguntas buscan responder a cuestiones como en qué términos y desde qué fecha, por qué se aprobó un contrato de patrocinio a posteriori y qué responsabilidades se van a depurar en caso de que no existiera autorización municipal para los conciertos.

Peralta explica que en la Memoria de Actividad 2024 de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), se recoge que 'Kuivi Pop Up 2024' celebró su cuarta edición entre el 25 de julio y 31 de agosto en Almacenes Kuivi, con programación diaria, ambiente festivo, conciertos al anochecer y zonas de comida atendidas por hosteleros locales, además de un total de 64 actuaciones musicales entre el 25 de julio y el 22 de septiembre de 2024.

"Sin embargo, el expediente municipal consultado por Vox solo recoge una licencia provisional de actividad como 'centro de exposiciones artísticas y culturales', para la nave situada en los números 38-40 de la calle Almacenes Industriales, concedida por resolución de 1 de octubre de 2024", relata la portavoz de Vox.

Así, Peralta ha pedido que, si existía licencia para actuaciones musicales, el Equipo de Gobierno "debe decir con claridad en qué fecha se concedió, para qué tipo de actividad concreta y cuál es el número de resolución".

CONTRATO DE PATROCINIO

Vox también ha cuestionado que la Comisión Delegada de la FMC aprobara el 17 de octubre de 2024 un contrato de patrocinio del festival Kuivi Pop Up 2024 a favor de Kuivi Visión S.L. por un importe total de 30.000 euros y con un plazo de ejecución estimado hasta el 30 de noviembre de 2024, pese a que, según la propia Memoria, los conciertos tuvieron lugar entre julio y agosto.

"Resulta incomprensible que se firme un contrato de patrocinio una vez celebrado el festival, y además coincidiendo en el tiempo con la concesión de una licencia provisional que no es específicamente para actuaciones musicales, sino para centro de exposiciones artísticas y culturales", ha criticado Peralta.

Para la portavoz, este caso "plantea dudas muy serias sobre la seguridad jurídica, el trato que reciben el resto de hosteleros y pequeños empresarios de Oviedo y el uso de los recursos públicos de la Fundación Municipal de Cultura".