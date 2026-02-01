Vox culpa a las políticas verdes y a la presión fiscal de la crisis de ENCE en Navia

Movilización contra el ERE en ENCE, Navia. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, valoró la situación que atraviesa la factoría de ENCE en Navia asegurando que la misma es "la consecuencia directa de unas políticas ecotóxicas y de una subida constante de impuestos que no crean riqueza, sino que la destruyen".

"Lo que hoy ocurre en ENCE es exactamente lo que Vox lleva denunciando desde hace más de una década: el falso ecologismo y la persecución ideológica a la industria, algo que acaban siempre pagando los trabajadores y sus familias", dijo López, que añadió que "el socialismo asturiano y las políticas hostiles a la inversión, al empleo y a la actividad productiva están detrás de situaciones como esta, no solo en el noroccidente, sino en toda Asturias y en el conjunto de España".

Carolina López advirtió de que "todos los partidos, a excepción de Vox, apoyaron estas políticas verdes que actúan como un auténtico lastre para la economía real", y subrayó que sus efectos se muestran hoy en "ERES como el de ENCE, cierres como el de Saint-Gobain o deslocalizaciones como la de Vesuvius, poniendo en peligro el futuro y el bienestar de decenas de familias asturianas que ven cómo se destruye su modo de vida".

"Ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Asturias están haciendo absolutamente nada por ofrecer soluciones a una empresa estratégica para todo el occidente asturiano, una factoría que ahora ve amenazada su presencia y su papel clave en la comarca", denunció.