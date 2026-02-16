Vox denuncia el caos en Fuentes de Invierno y exige responsabilidades por el cierre del puerto en pleno Carnaval

El diputado de Vox, Javier Jové, y el edil en Aller, Antonio del Peño en Fuentes de Invierno. - VOX

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox denunció este lunes desde la estación de Fuentes de Invierno el "caos y auténtico fiasco" vivido durante el puente de Carnaval, cuando aseguran es uno de los momentos de mayor afluencia de la temporada, tras quedar bloqueado el acceso por una nevada de apenas 20 centímetros que dejó atrapados a numerosos vehículos y autocaravanas e impidió la apertura de la estación el sábado.

El diputado regional Javier Jové criticó la "incompetencia y absoluta falta de previsión" del Principado, señalando que la retirada de las máquinas quitanieves a las cinco de la tarde y su regreso a las seis de la mañana siguiente provoca que la nieve se acumule durante la noche, haciendo impracticable la carretera.

Según explicó Jové esta situación no se produce en otras estaciones europeas, donde los dispositivos de limpieza trabajan de forma continuada para garantizar el acceso. Para Vox, el cierre del puerto en un fin de semana clave ha generado "pérdidas brutales" para los empresarios de la zona, que dejaron de ingresar importantes cantidades en alojamiento, alquiler de material y hostelería.

Jové advirtió de que "ya pueden anunciar nuevas inversiones o equipamientos que nunca llegan", porque lo que se necesita es gestión eficaz y operativa real.

Desde la formación insisten en que no basta con promocionar el concejo o acudir a ferias turísticas, sino que es imprescindible garantizar servicios básicos como el acceso en condiciones a la estación. "Cuando hay nieve y hay afluencia, no se pueden poner impedimentos cerrando la carretera por una nevada perfectamente asumible", señalan, reclamando planificación, coordinación y responsabilidades políticas por lo acaecido en este pasado fin de semana.