Vox denuncia la "doble vara de medir" del Ayuntamiento de Oviedo con la cooperación internacional

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este miércoles la "incoherencia" que a su juicio protagoniza el Equipo de Gobierno local en el uso de las competencias municipales, a raíz de la celebración de las 'Jornadas de Cooperación Internacional', impulsadas por el propio Consistorio.

Según ha informado Vox en nota de prensa, estas jornadas, que incluyen actividades, exposiciones y talleres centrados en cooperación al desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen contenidos "con clara orientación ideológica", contando con inauguración institucional del Ayuntamiento.

La portavoz de Vox ha defendido que la cooperación al desarrollo "no es una competencia propia municipal". "Sin embargo, el equipo de gobierno no duda en implicarse activamente cuando se trata de promover este tipo de actividades", ha lamentado.

La formación subraya además que el programa incluye contenidos vinculados a la perspectiva de género y a los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Mientras el equipo de gobierno organiza jornadas y actividades alejadas de las competencias municipales, los ovetenses siguen esperando soluciones en cuestiones que sí dependen directamente del Ayuntamiento", ha agregado Peralta.

La portavoz ha pedido al PP que "abandone esta política de conveniencia en la que las competencias son un obstáculo cuando interesa y un concepto flexible cuando se trata de impulsar determinadas agendas".