Vox se desmarca del acuerdo para la reorganización del modelo de servicios sociales en Oviedo

Archivo - Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este miércoles que no se adherirá al documento marco para la reorganización del modelo de Servicios Sociales, al considerar que se trata de un texto "profundamente ideologizado, que no respeta la neutralidad institucional y que el PP ha pactado con el PSOE e IU",sin tener en cuenta las propuestas de Vox.

En una nota de prensa, la portavoz Sonsoles Peralta ha cuestionado que se celebre un consenso cuando "lo que realmente se ha producido es un acuerdo entre socialistas, comunistas y un Partido Popular entregado al marco ideológico de la izquierda".

"Los socialistas hablan de consenso y los comunistas presumen de prevención, igualdad de género y participación... Pero, sólo Vox habla de familia, de transparencia, de control de los chiringuitos subvencionados o de apoyar a quienes cumplen la ley y residen legalmente en España", ha explicado.

Según Peralta, el texto incluye el uso obligatorio de la perspectiva de género, excluyendo la "igualdad real entre mujeres y hombres" recogida en el artículo 14 de la Constitución, una de las propuestas planteadas por su grupo.

Tampoco incluye la perspectiva de familia, "ni una sola medida específica para mujeres gestantes", pese a que, como afirma Peralta, "hay ayuntamientos del PP en España que sí apoyan a las mujeres embarazadas".

La portavoz ha criticado que el documento "huye deliberadamente del control, la transparencia y las auditorías sobre entidades colaboradoras". Además, Vox ha propuesto que el modelo anteponga la atención a personas con residencia legal y sin condenas firmes por delitos graves.