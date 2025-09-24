Vox dice que "Asturias se muere" y Barbón pasará a la historia por "enterrar el futuro de la región"

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha manifestado este miércoles que Adrián Barbón, lejos de ser el presidente de la esperanza, es el presidente "del declive y del fracaso y pasará a la historia como el presidente que enterró el futuro de Asturias mientras inauguraba chiringuitos ideológicos". Ha dicho López que "Asturias se muere" y ha añadido que la demografía "es la raíz del problema", la situación económica "el tronco" y el empleo "el fruto podrido de este árbol", porque Barbón "lo riega con impuestos y burocracia".

López ha intervenido en esta segunda sesión del Debate de Orientación Política tras la sesión de este martes en la que ha dicho "Barbón ofreció cincuenta minutos de propaganda socialista disfrazada de discurso institucional"

Ante esta situación desde Vox, Carolina López, ha indicado que proponen una batería de medidas que pasan porque se lleve a cabo un plan de natalidad, una bajada inmediata de impuestos, una reindustrialización con energía barata, un plan de choque en sanidad, más plazas MIR, menos listas de espera, construcción de vivienda pública, liberalización de suelo y facilidades para la construcción de vivienda privada, una defensa real del campo y del ganadero frente a Bruselas, al lobo y también al oso, supresión del peaje del Huerna y ejecución de las inversiones prometidas, libertad educativa y fin del adoctrinamiento, y, por supuesto, tolerancia cero a la inmigración ilegal.

"Asturias no necesita oportunistas en el poder como usted. Asturias necesita un gobierno valiente, que ponga a su gente y a los asturianos por delante de los chiringuitos, que devuelva la esperanza a las familias y que dé futuro a nuestros jóvenes. Todo lo contrario a lo que ustedes hacen", dijo López.

ASTURIAS SE MUERE

Ha centrado su intervención la portavoz de Vox en que Asturias se muere y Barbón es el máximo responsable de ello. "Y se muere porque no nacen niños y los jóvenes se van. Están convirtiendo ustedes Asturias en un geriátrico sin relevo generacional", dijo López.

"Un pueblo que no tiene hijos desaparece. Una tierra que obliga a cerrar sus tradicionales formas de trabajo se extingue. Un pueblo que expulsa a los jóvenes se muere y usted es el principal responsable de la desaparición, de la extinción de oportunidades y desarrollo de nuestra región", ha reprochado la portavoz de Vox.

Así, Carolina López ha manifestado que Asturias necesita menos impuestos y más libertad económica y necesita controlar el gasto político e ideológico. Y es que a juicio de López los asturianos "cada vez pagan más impuestos pero sin embargo cada vez tienen peores servicios públicos". En ese punto se ha referido Carolina López a las "miles de personas en listas de espera por una operación o una resonancia en la sanidad pública" por tener "una sanidad colapsada".

Durante su intervención la portavoz de Vox ha cargado contra la gestión del Gobierno asturiano en materia de industria y energía, en materia de medio rural o en lo referido a la gestión de los incendios. Tampoco se ha librado de las críticas la gestión de los servicios sociales.

"Si hablamos de servicios sociales, su burocracia abandona a los más vulnerables y necesitados. Aquí en Asturias, en 2024, en el año 2004, 1.415 asturianos murieron esperando la ayuda por la dependencia. Tenemos más de 3.000 personas mayores esperando por una plaza residencial, mientras cada mena que llega a Asturias tiene 3.700 euros al mes garantizado para su manutención y mantenimiento. Familias asturianas desesperadas y un Gobierno que responde con papeles y excusas. ¿es esto solidaridad con los asturianos?", dijo López.

IDEOLOGÍA EN LAS AULAS

En lo referido a la educación considera Vox que el Gobierno de Barbón ha convertido la educación en "un auténtico laboratorio de ideología".

"104 profesores contratados de Llingua para adoctrinar incluso a los niños de infantil. Plan de coeducación obligatorio para docentes, carteles ideológicos en los pasillos, censura de contenidos y de libertad en los patios. En las aulas de Asturias se aprende más de ideología que de historia o de ciencia, porque ustedes quieren fabricar militantes y no ciudadanos libres preparados para el futuro", dijo López.