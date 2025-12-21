Vox dice que la negativa del Gobierno a eliminar el peaje del Huerna confirma su "abandono" hacia Asturias

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha dicho este domingo que la negativa del Gobierno central, en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente, de eliminar el peaje del Huerna, en la AP-66, confirma el "abandono" que el Ejecutivo ejerce hacia Asturias.

López ha salido así al paso de las declaraciones de Puente publicadas en el diario asturiano La Nueva España, en las que el Ministro descarta rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste.

Para López, que el propio ministro se plantee como máximo una bonificación del peaje, supone admitir que no existe voluntad política para acabar con una infraestructura "injusta que lastra la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico de toda la región".

A su juicio, el peaje del Huerna "no es un problema técnico ni jurídico, es una de cisión política". La portavoz de Vox ha recordado que el Gobierno central sí ha demostrado capacidad para asumir costes millonarios "cuando ha querido contentar a sus socios separatistas, condonar deudas o pactar privilegios territoriales, por lo que considera inaceptable que ahora se escude en la complejidad cuando se trata de una vía vital para Asturias".

A su juicio, ofrecer bonificaciones en lugar de una solución definitiva es "un parche que no responde a la gravedad del problema". López ha señalado además que las palabras del ministro evidencian la irrelevancia del Gobierno del Principado en Madrid.

Asturias, ha afirmado, no figura entre las prioridades del Ejecutivo central, y la falta de una defensa firme por parte del Gobierno autonómico se traduce en "resignación, retrasos y promesas vacías".