Vox dice que el nuevo plan de igualdad de Oviedo evidencia la "creciente dependencia ideológica" del PP hacia IU

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que afirma que los avances en la elaboración del nuevo plan de igualdad del municipio constituyen una nueva muestra de la "creciente dependencia ideológica" de IU sobre la acción de gobierno del PP, que tiene mayoría absoluta para gobernar y no necesita técnicamente acuerdos con la izquierda.

Desde Vox señalan que el propio gobierno municipal reconoce públicamente que la elaboración de este plan forma parte de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en el pacto suscrito con IU.

"El PP no sólo pacta con la izquierda, sino que está incorporando progresivamente sus prioridades ideológicas a la gestión municipal, han alertado desde Vox. Su portavoz municipal, Sonsoles Peralta, considera que cada resulta más difícil distinguir dónde termina el programa del PP y dónde comienza el de IU. "Los acuerdos ya no se limitan a cuestiones puntuales, sino que están marcando la orientación política del Ayuntamiento", ha señalado.

Desde Vox recuerdan que mientras el gobierno municipal dedica tiempo y recursos a desarrollar compromisos ideológicos pactados con IU, continúan sin resolverse problemas que afectan directamente a los vecinos, como la inseguridad en determinados barrios, la elevada presión fiscal que soportan las familias ovetenses, las dificultades de acceso a la vivienda o las necesidades de la zona rural.

"Los ovetenses necesitan un Ayuntamiento centrado en garantizar la seguridad, mejorar los servicios públicos, bajar impuestos y facilitar la vida a las familias. Sin embargo, vemos cómo el Partido Popular sigue avanzando en políticas inspiradas en los mismos planteamientos ideológicos que durante años han impulsado la izquierda y la extrema izquierda", señala Peralta.

La portavoz de VOX considera especialmente significativo que este anuncio se produzca apenas unos días después de que su grupo municipal presentara una iniciativa para incorporar la perspectiva de familia en todas las políticas municipales.