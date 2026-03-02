Vox dice que la situación de Valgrande-Pajares está "fuera de control" y acusa a Gutiérrez de "mentir descaradamente"

Javier Jové - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové ha dicho este lunes que la situación en la estación de Valgrande-Pajares es "caótica" y está "fuera de control" y ha acusado a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, de "mentir descaradamente" sobre este asunto.

En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado de Asturias, Jové ha elogiado la "valentía" del director de la estación Valgrande-Pajares, Javier Martínez, por denunciar la inacción de la Administración ante las deficiencias en materia de seguridad.

El propio Martínez ha explicado en una entrevista concedida a La Nueva España que decidió dar ese paso porque ha pasado tiempo y todo sigue igual pese a sus advertencias. Ha comentado que ya informó internamente, a la Inspección de Trabajo y a la Junta General del Principado de Asturias. "No quiero esperar a que haya un accidente grave para que se tomen decisiones. Si pasa algo, no será porque no estuvieran avisados", ha explicado. Además, ha calificado de "sorprendente" que la Administración asturiana, en lugar de resolver el problema le haya abierto a él un expediente con 14 faltas graves y muy graves.

En la rueda de prensa de este lunes, Javier Jové ha agradecido a Martínez que haya denunciado la situación y ha comentado que si alguien en la mina de Cerredo (Degaña), donde ocurrió el accidente mortal en el que murieron cinco personas el pasado mes de marzo, hubiese hecho lo mismo, quizás hoy no había que lamentar ese suceso.

Según Jové, los problemas de Valgrande-Pajares son conocidos por el propio presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, desde 2019.

Como ejemplo de las "mentiras" de Vanessa Gutiérrez, Jové se ha referido a la situación de los anemómetros, los instrumentos que miden el viento. Mientras que el diputado de Vox asegura que están estropeados, la dirigente asturiana lo habría negado. Jové ha indicado que este mismo lunes partes de la estación están cerradas por esa razón, con carácter preventivo. "Es intolerable que se dedique a mentir y no se ponga colorada", ha insistido el parlamentario de Vox.

Según Jové, la situación es tan mala en Valgrande-Pajares que el Gobierno asturiano habría decidido ya cesar a la directora General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias. "Lo que pasa es que están buscando sustituto y no lo encuentran; ya hay dos personas que han dicho que no", ha afirmado.

También ha comentado que la propia Vanessa Gutiérrez habría dicho que no quiere continuar en el cargo y que "parece ser" que se postula a alcaldesa de Gijón. "Los roedores comienzan a abandonar el barco", ha criticado.