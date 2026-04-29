Vox exige a Aena el regreso de la ambulancia al Aeropuerto tras un año de "inacción" del Principado

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este miércoles que se cumple un año sin servicio de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, una situación que califican de "incomprensible" para una infraestructura estratégica por la que pasan miles de personas. Pese a que el Juzgado de lo Social de Avilés estimó en enero la necesidad de recuperar el servicio, la portavoz de Vox, Carolina López alerta de la "dejadez" del Gobierno del Principado ante una carencia que tilda de "vital".

En una nota de prensa, López ha criticado la "inacción" del Ejecutivo autonómico durante este periodo, a pesar de que en enero el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés estimó la demanda de UGT que pedía el restablecimiento del servicio. "Hace un año se tomó una decisión incomprensible como fue retirar la ambulancia del aeropuerto de Asturias, y desde entonces lo único que hemos visto es dejadez por parte del Gobierno del Principado, el mismo que presume de la calidad de la sanidad en nuestra región y que ahora no actúa ante la falta de la ambulancia", ha denunciado.

López ha subrayado que se trata de una cuestión que afecta directamente a la seguridad de pasajeros y trabajadores, ya que es "una infraestructura estratégica por la que pasan miles de personas y que no puede permitirse prescindir de un recurso vital básico como es una ambulancia". "No se trata de un lujo, sino de una necesidad", ha aseverado.

Para Carolina López, "no se puede jugar con la seguridad de los asturianos ni de quienes visitan nuestra región".