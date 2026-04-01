Vox exige al Ayuntamiento que aclare si concedido la prórroga de las obras del centro social de Ventanielles

Archivo - Oviedo.- Vox denuncia la "situación insostenible" del campo de fútbol Luis Oliver - VOX - Archivo

OVIEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo se ha referido este miércoles al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de demolición y construcción del nuevo centro social de Ventanielles en la Plaza Lago Enol. Explican desde Vox que se trata de una actuación incluida en el convenio de financiación del proyecto CuidAs y dotada con una subvención directa de 2 millones de euros, que puede tener consecuencias económicas por un eventual incumplimiento.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, recuerda que esa imposibilidad de cumplir los plazos, ya ha sido cuestionada en varias ocasiones por su grupo.

La edil ha insistido en que el propio Ayuntamiento solicitó una ampliación del plazo en febrero de 2025 'hasta al menos el 31 de junio de 2026', pero que, a día de hoy, no consta una respuesta formal.

Vox sostiene que el equipo de gobierno ha venido asegurando públicamente que la obra seguiría en plazo, pero recuerda que la información aparecida posteriormente en la prensa local apuntaba a que el horizonte seguía siendo el primer trimestre de 2026. "Si no se ha concedido la ampliación o no se ha comunicado formalmente, estamos ante una situación de incertidumbre que el Ayuntamiento debe aclarar de inmediato", ha advertido la portavoz.

Desde el grupo municipal también alertan de las posibles consecuencias económicas de un eventual incumplimiento. Según recoge el convenio, si la actuación no se ejecuta en los términos fijados, el Ayuntamiento podría verse obligado a reintegrar la subvención recibida más los intereses legales correspondientes.